Luigi Sala il doppio ex di Milan e Sampdoria oggi intervenuto ai microfoni di "Tmwradio" ha avuto modo di parlare della prossima partita di campionato fra Sampdoria e Milan e della sua impressione del nuovo modulo tattico di Montella. Su la partita ha parlato positivamente sia del Milan di Montella che la Samp di Giampaolo:"Il Milan con Montella sta facendo un grande lavoro dal punto di vista tattico. La Sampdoria lavora con Giampaolo da due anni, sa quello che il tecnico vuole: sarà una bellissima partita." L'ex difensore ha poi detto la sua sull'acquisto più chiacchierato dell'estate e riferendosi a Bonucci ha detto che:" è un grandissimo campione, sa benissimo che possono arrivare giornate no. Alzerà la testa e guarderà avanti. Il modulo a tre è quello più congeniale per lui: è bravissimo a leggere le giocate degli attaccanti avversari e chiude bene le giocate avversarie. Il 3-5-2 è il modulo ideale per Bonucci."

Poi ha lanciato la sua personale visione su le forze del campionato italiano sbilanciandosi sulla destinata a dare fastidio a Juve e Napoli:"Le due milanesi le vedo sullo stesso piano, anche se il Milan è un gradino sopra. La Roma ha un impianto di gioco e delle qualità importanti: anche lei potrà dire la sua e dar fastidio a Juve e Napoli. I bianconeri da parecchi anni stanno dominando, il Napoli è bellissimo da vedere per come gioca. Sarri ha gli uomini giusti quest?anno per attaccare la Juve. Il Milan rispetto a Inter e Roma è un gradino sopra."