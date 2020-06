Zaccheroni: “Juve-Milan imprevedibile, sono curioso…”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano Tuttosport, Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan e Juventus, ha parlato della sfida di Coppa Italia che venerdì sera contrapporrà le sue vecchie squadre: “Sono molto curioso, vedrò di sicuro la partita. Dopo una sosta così lunga, con tutto quello che è successo, dovrei essere nella testa dei giocatori per capire cosa possa venir fuori in questa ripresa della stagione. Mi aspetto anche, purtroppo, diversi infortuni. Sarà tutto anomalo e imprevedibile.

Mi ricordo l’esperienza vissuta con la tournée all’estero: facevi una settimana di allenamenti e partivi per l’Asia, poi per gli USA, giocando dopo pochi giorni. Incassavi i soldi, ma a fine gennaio tiravi le somme e ti accorgevi che ci avevi rimesso, perché dovevi rifare mezza squadra avendo perso dei giocatori importanti, visto che non li avevi preparati bene fisicamente. Ora è fondamentale vedere come saranno preparati i calciatori, non solo atleticamente ma anche sul piano psicologico”.

