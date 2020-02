Zaccheroni: “Il derby non sarà decisivo. Milan, manca ancora un’identità”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha parlato del derby in programma domenica sera a San Siro: “Non sarà decisivo per nessuna delle due, però per gli obiettivi che ha l’Inter è chiaro che i nerazzurri si giocano di più. Con la Juventus che, pur non giocando sempre ai massimi livelli, riesce a fare risultato, è evidente che l’Inter non possa perdere punti. Inoltre l’Inter arriva decisamente meglio alla partita, perché ha una classifica importante e ambizioni maggiori. Il Milan? Finora ha ottenuto risultati peggiori e rispetto ai cugini e deve anche trovare una sua identità. Per gli obiettivi che ha, la squadra di Pioli ha comunque ancora tempo, anche se bisognerebbe capire quali siano le reali ambizioni del club”.

Caricamento sondaggio...