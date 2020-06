Vicepres. Lecce: “Milan grande avversario, sarà una sfida durissima”

MILANO – Intervistato dai microfoni del quotidiano Tuttosport, il vicepresidente del Lecce, Corrado Liguori, ha parlato della sfida di campionato con il Milan in programma lunedì 22 giugno: “Stiamo preparando questa partita con allenamenti specifici. Si sta tornando quasi alla normalità e di conseguenza al clima pre-gara. Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan resta un grande avversario e sarà una sfida molto complicata. Noi dovremo partire col piede giusto, anche perché ricominceremo la stagione affrontando Milan e Juve: non è proprio il massimo…”.

