Verso il derby, Suma: “Inter forte, ma l’orgoglio può essere decisivo”

MILANO – Attraverso MilanNews.it, il giornalista di Milan Tv Mauro Suma ha parlato della stracittadina di domani: “L’Inter è forte, solida e ha un grandissimo amministratore delegato, ma non è la scienza infusa. Ha saputo approfittare delle assenze e della cadute dall’altra parte. Anche se non è facile, quello che chiedo ai nostri giocatori è di andare in campo con l’orgoglio ferito di chi pensa e ha nel cuore che, cavolo, quello che oggi è nelle mani nerazzurre poteva essere anche nostro. Con un po’ più di scaltrezza in alcuni momenti chiave. E quando c’è l’orgoglio, quello vero, c’è tanto. Quasi tutto”.

