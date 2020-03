Tesser: “Pobega? Non si risparmia mai, farà strada”

MILANO – Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha parlato in un’intervista rilasciata a Tuttosport di Tommaso Pobega, centrocampista in prestito alla squadra friulana ma di proprietà del Milan: “E’ un calciatore che non si risparmia mai, gioca con tanta generosità sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Ha grandi margini di miglioramento, è molto giocane. L’interesse del Benevento? Credo sia verosimile, anche perché Inzaghi lo ha allenato nella Primavera del Milan. E’ un centrocampista molto interessante, lo trovo sempre molto motivato e sono sicuro che arriverà a livelli importanti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live