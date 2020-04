Taglio stipendi, Zaccardo: “Tutti siamo chiamati a fare sacrifici”

MILANO – Contattato dai microfoni di Tuttosport, Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, ha detto la sua sul possibile taglio degli stipendi dei calciatori: “Nelle emergenze purtroppo tutti vengono danneggiati e perdono qualcosa: calciatori, società, imprenditori, artigiani e lavoratori di ogni genere. Siamo tutti nella stessa situazione e tutti chiamati a fare un sacrificio economico. Credo sia giusto che ognuno ci rimetta in parti uguali, senza che nessuno sia più furbo di altri”.

