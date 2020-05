Suma: “Non credo che Bakayoko torni al Milan”

MILANO – Mauro Suma, noto giornalista di Milan Tv, ha allontanato le voci sul possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko nella squadra rossonera. Queste le sue parole tramite MilanNews.it: “Non credo che Bakayoko torni nel Milan. Trattare con i club inglesi in generale e con il Chelsea in particolare, è una babele senza fine. Ma è molto bello il modo in cui il ragazzo è rimasto legato al Milan. Siamo di fronte ad un giocatore che è stato la colonna di una squadra che all’80esimo minuto dell’ultima giornata di campionato era ancora in Champions League. Bakayoko non verrà, per essere chiari, ma le sue continue dichiarazioni d’amore nei confronti dei colori rossoneri e dei cori che erano stati coniati per lui dimostrano attaccamento alla maglia. Bello che un giocatore che non è più al Milan nutra questi sentimenti”.

