Suma: “Ecco quando il Milan potrebbe tornare in Champions”

MILANO – Mauro Suma, giornalista di nota fede rossonera, ha parlato su MilanNews.it dell’ambizione di tornare in Champions che il ‘Diavolo’ continua a coltivare: “La Champions League non è lontana. Non parlo di questo campionato, dove ci vorrebbe un mezzo miracolo e forse qualcosa in più. Ma del prossimo. Roma e Napoli in calo, Lazio e Atalanta da verificare, ferme restando Inter e Juve, con l’inserimento di 3-4 giocatori caratteriali solidi rispetto all’ottima base di lavoro e di qualità che abbiamo sotto gli occhi, nel maggio 2021 il Milan è in Champions”.

