Sportmediaset – Offerta record a Ibrahimovic per restare al Milan

Secondo un’indiscrezione diffusa da Sportmediaset, nelle prossime settimane il Milan dovrebbe avanzare un’offerta da 7 milioni di euro netti più bonus per convincere Zlatan Ibrahimovic a restare anche la prossima stagione.

Al momento lo svedese è a Milano con un ingaggio da 2 milioni di euro valido fino al prossimo 30 giugno. Nel contratto sarebbe presente una clausola di rinnovo automatico in caso di ingresso del Diavolo in Champion League, un traguardo che ad oggi non sembra molto alla portata del club. In ogni caso, di recente e in più occasioni, sia Boban, sia Maldini hanno espresso la loro volontà di continuare a lavorare con l’esperto giocatore di Malmö. Le voci dicono anche che pur di trattenerlo la dirigenza si sarebbe proclamata disposta a concedergli dei poteri extra, come il diritto di parola sui calciatori da acquistare.