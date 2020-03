Sky Sport – Se salta Boban, salta anche Maldini

Un terremoto sta per abbattersi in casa Milan. E’ ormai attesa a breve l’ufficialità della fine del rapporto tra la società e Zvone Boban, in aperto contrasto con il CEO Ivan Gazidis per quanto riguarda la gestione della squadra, ma soprattutto per il presunto ingaggio, avvenuto a sua insaputa, dell’allenatore Rangnick.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a rischiare sarebbe pure Paolo Maldini. In perfetta sintonia con il croato, e in linea con le sue idee, come ad esempio quella di riportare in Italia Zlatan Ibrahimovic, dovrebbe essere per questo sacrificato.

Se arrivasse la conferma, si chiuderebbe così un capitolo importante della travagliata storia post Berlusconi del Diavolo.