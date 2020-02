Serafini: “Se Elliott continua a puntare solo su Gazidis, significa che…”

MILANO – Il giornalista Luca Serafini, di nota fede rossonera, ha parlato su MilanNews della situazione dirigenziale e del possibile addio, a fine stagione, di Maldini e Boban: “Maldini e Boban conoscono i piedi infinitamente di più di qualsiasi altro manager angloamericano. I piedi sottintendono la conoscenza di un campione per il talento, la personalità, il carattere. Stadio o non stadio, se Elliott continua a puntare solo su Gazidis, senza prestare attenzione a ciò che serve ad una squadra per tornare grande, significa che siamo alla viglia dell’ennesimo ribaltone. In tal caso proseguirà la nullità nel peso specifico sportivo e politico nel calcio che conta”.

