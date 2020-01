Serafini: “Milan, non solo il modulo e Ibra: è stato fondamentale anche il cambio di atteggiamento”

MILANO – Il giornalista Luca Serafini, noto tifoso rossonero, ha parlato su MilanNews dei progressi mostrati dai giocatori di Pioli: “Non credo affatto che il solo cambiamento di modulo e la presenza di Ibra abbiano risolto tutti i problemi, in sole tre partite. Di sicuro hanno rivitalizzato una squadra che non poteva aver fatto per caso 68 punti la scorsa stagione. Quello che fa la fortuna dei moduli e dei sistemi di gioco sono i giocatori con le loro qualità, il loro atteggiamento, i loro limiti anche, purché siano disposti a sopperire con il lavoro e l’abnegazione”.