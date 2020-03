Serafini: “Ecco perché Boban ha sbagliato”

MILANO – Il giornalista Luca Serafini, di nota fede rossonera, ha parlato su MilanNews della rottura fra Zvonimir Boban e la società meneghina: “In questa storia, il mio primo pensiero è che in nome della sua indiscutibile dignità, modi e tempi siano stati clamorosamente sbagliati. Maggio è tra due mesi, Boban doveva arrivare a fine stagione per andarsene e magari sarebbe riuscito anche a non sbattere la porta. Le interviste-verità non si rilasciano in piena stagione, mi dispiace ma è così. Il carattere di Zvone è quello che è, da sempre, ma per una volta credo avrebbe dovuto imporsi autocontrollo per i prossimi due mesi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...