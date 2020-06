Sconcerti: “Milan, ecco chi ti potrebbe regalare la qualificazione”

MILANO – Attraverso Il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti si è espresso sulla sfida di stasera tra Juventus e Milan, focalizzando l’attenzione su un giocatore rossonero: “Il Milan è una buona squadra, ma in confusione. Senza Ibrahimovic perde molto, ma con Ibrahimovic va oltre i confini legittimi che esistono tra squadra e dirigenza. La partita sarà interessante, a Milano Pioli mise in imbarazzo la Juve sulla qualità. Il Milan ne ha molta, anche se oggi non avrà un solo attaccante di ruolo. Ha però Calhanoglu, l’unico che possa risolvere da solo la qualificazione. Ed è anche il solo del Milan che potrebbe fare il titolare nella Juve, a parte Donnarumma”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live