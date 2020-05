Sacchi: “Credo che la Serie A debba ripartire. Milan? Spero che Maldini resti, ma…”

MILANO – Arrigo Sacchi, grande ex allenatore rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfono del Corriere dello Sport: “Mi dispiace per l’addio di Boban, è un uomo intelligente che stimo molto. Maldini? Spero che rimanga ma, come diceva Shakespeare, se perdi la dignità sarai un miserabile per tutta la vita”.

SULLA SERIE A – “Se la curva dei contagi non risale, io penso che si debba ripartire. Con un impegno: se qualcosa va storto, dobbiamo essere pronti a riconsiderare il calcio la più importante delle cose meno importanti. In caso di nuovo stop? Non vince nessuno. Ma io sono un ottimista, spero che l’epidemia ci darà tregua e magari a settembre sarà anche possibile riaprire gli stadi”.

