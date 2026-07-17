Ha ufficialmente avuto inizio la nuova avventura del Milan. Il raduno di lunedì ha segnato l’inizio della preparazione per la stagione 2026/27, la prima sotto la direzione di Ruben Amorim.

Il futuro di Leao per Marco Passotto

L'ex Maldini verso il Sassuolo; Alajbegovic sempre più vicino alla Dea

Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da, ha il compito di riportare il club ai suoi tradizionali standard di successo. Le prime sessioni di allenamento si concentreranno sulle sue idee di gioco, mentre la società è attivamente coinvolta nel mercato. La dirigenza sta cercando di identificare i rinforzi necessari per il nuovo progetto. L’obiettivo è fornire all’allenatore una squadra di alto livello tanto in Italia quanto in Europa.Nel frattempo,giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro diattaccante portoghese: "Affermare con certezza che se ne andrà al cento per cento è rischioso. Nel calcio non si può mai prevedere nulla. Tuttavia, possiamo affermare che la probabilità è alta, intorno al novanta per cento. D’altra parte, la dirigenza rossonera ha chiarito chiaramente al suo entourage (incluso Mendes, anche se il super agente non ha un mandato ufficiale): il giocatore è sulla lista delle cessioni, bisogna presentare offerte. "L'ex giocatore delpotrebbe cambiare nuovamente squadra. Dopo essere tornato dal prestito con la Lazio, il trequartista italiano è in partenza: ilè interessato a lui e, dopo la grande vendita di, è disposto a investire per potenziare il proprio organico. Prima di lasciarlo andare, l'Atalanta desidera concludere l'affare per l'arrivo di: la squadra bergamasca è sempre più vicina al bosniaco e potrebbe presto dare il consenso all'ex rossonero per un nuovo trasferimento. Così il sogno di Ibrahimovic sembra essere lontano dalla possibile realizzazione.