Da una parte la cessione di Leao, dall'altra Alajbegovic sempre più vicino all'Atalanta di Maurizio Sarri
Leao-Milan, addio in estate?
Ha ufficialmente avuto inizio la nuova avventura del Milan. Il raduno di lunedì ha segnato l’inizio della preparazione per la stagione 2026/27, la prima sotto la direzione di Ruben Amorim.Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, ha il compito di riportare il club ai suoi tradizionali standard di successo. Le prime sessioni di allenamento si concentreranno sulle sue idee di gioco, mentre la società è attivamente coinvolta nel mercato. La dirigenza sta cercando di identificare i rinforzi necessari per il nuovo progetto. L’obiettivo è fornire all’allenatore una squadra di alto livello tanto in Italia quanto in Europa.
Il futuro di Leao per Marco PassottoNel frattempo, Marco Pasotto, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese: "Affermare con certezza che se ne andrà al cento per cento è rischioso. Nel calcio non si può mai prevedere nulla. Tuttavia, possiamo affermare che la probabilità è alta, intorno al novanta per cento. D’altra parte, la dirigenza rossonera ha chiarito chiaramente al suo entourage (incluso Mendes, anche se il super agente non ha un mandato ufficiale): il giocatore è sulla lista delle cessioni, bisogna presentare offerte. "
L'ex Maldini verso il Sassuolo; Alajbegovic sempre più vicino alla DeaL'ex giocatore del Milan Daniel Maldini potrebbe cambiare nuovamente squadra. Dopo essere tornato dal prestito con la Lazio, il trequartista italiano è in partenza dall'Atalanta: il Sassuolo di Aquilani è interessato a lui e, dopo la grande vendita di Muharemović, è disposto a investire per potenziare il proprio organico. Prima di lasciarlo andare, l'Atalanta desidera concludere l'affare per l'arrivo di Kerim Alajbegovic dal Bayer Leverkusen: la squadra bergamasca è sempre più vicina al bosniaco e potrebbe presto dare il consenso all'ex rossonero per un nuovo trasferimento. Così il sogno di Ibrahimovic sembra essere lontano dalla possibile realizzazione.
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