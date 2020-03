Reina: “Adesso sto bene, ma non ho voglia di tornare in campo”

MILANO – Nel corso di un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, Pepe Reina, portiere del Milan in prestito all’Aston Villa, ha raccontato di aver avuto i sintomi del Coronavirus: “Il fisico ha reagito bene, a parte qualche momento non facile, è stato come se avessi avuto l’influenza, solo più pesante. Il calcio? Sinceramente adesso non ho proprio voglia di tornare in campo. Sono in prestito fino al termine della stagione, ma non sappiamo né quando né come finirà. Inoltre, in Inghilterra la situazione si è aggravata nell’ultima settimana”.

