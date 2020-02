Passerini: “Milan, l’dea di Gazidis è difficile da attuare. Ibra…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio 24, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato di Milan e di Zlatan Ibrahimovic: “Nel club rossonero ci sono tantissime variabili e tante anime con idee differenti, il problema principale del Milan ora è questo. Gazidis ha un’idea di sviluppo del club che va verso la valorizzazione dei giovani, ma è difficile. Ibra? Ragiona da ora a giugno, non oltre. E’ il primo a sapere che la sua avventura col Milan si deciderà in questi mesi: sarà lui a scegliere cosa fare, ma non aspettatevi un Ibra che batte i pugni sul tavolo per restare a tutti i costi”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live