Palmeri: “Milan, ecco l’offerta dell’Herta Berlino per Piatek”

MILANO – Il giornalista Tancredi Palmeri, molto vicino alle vicende del calciomercato, ha parlato su TMW dei movimenti in casa Milan: “Suso va in prestito al Siviglia, con facile diritto di riscatto, probabilmente attorno ai 25 milioni. E’ arrivata anche una proposta a titolo definitivo per Piatek: l’Hertha Berlino ha offerto circa 20 milioni, a differenza del Tottenham che offre prestito con diritto a 30 milioni. Il polacco non sembra solleticato, il Milan pure, che però nel frattempo ha contattato Januzaj per non spolpare il reparto offensivo. Per Florentino, però, i rossoneri non riescono a convincere il Benfica”.