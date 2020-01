Ordine: “Milan, semifinale di Coppa traguardo importante. Ma ora occhio al Verona…”

MILANO – Il noto giornalista Franco Ordine, ha parlato su MilanNews.it del passaggio alle semifinali di Coppa Italia ottenuto dalla squadra rossonera: “La semifinale di Coppa Italia, guadagnata superando il Torino, è un traguardo considerato impossibile solo nei giorni del triste Natale rossonero, trascorso in compagnia di quell’umiliante 5-0 dell’Atalanta. Perciò va considerato nella giusta misura: non c’è da stappare lo champagne, ma è un risultato importante e che dà fiducia. L’importante è non deconcentrarsi contro il Verona, che è un rivale molto scomodo, tipo quei pugili che ti lasciano sempre dei segni sul viso. Insomma, il Verona è capace di farti molto male”.