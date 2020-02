Ordine: “Milan, ecco come bisogna far fronte ai torti arbitrali”

MILANO – Il noto giornalista Franco Ordine, attraverso MilanNews, si è espresso sugli episodi arbitrali che in questa stagione si stanno verificando a sfavore dei rossoneri: “C’è un fronte sul quale il Milan deve impegnarsi molto di più: il fronte politico. Quello che sta accadendo in materia di decisioni arbitrali ha eguali solo con il periodo di Capello. Un comportamento signorile, da stile Milan, elegante, non serve quasi a niente. O si fa come Commisso che ha alzato un polverone e riscosso alla prima occasione, oppure si esercita un ruolo politico che faccia riflettere i fischietti prima di arrecare un torto al club rossonero. Credo che sia più utile percorrere la seconda strada, ma bisogna individuare un dirigente adatto a tale incarico”.

