Notizie Milan – La panchina scricchiola: 9 allenatori diversi dal 2014 ad oggi

MILANO – Stefano Pioli si accinge a diventare il nono allenatore “fatto fuori” dal Milan negli ultimi sette anni. Quello meneghino, dal 2014, è diventato un club “mangiallenatori“. Come sottolinea infatti il quotidiano Tuttosport, dal 13 gennaio 2014 ad oggi si sono succeduti, sulla panchina rossonera, ben nove tecnici: Allegri, Tassotti, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli. Quest’ultimo ha sempre meno chances di essere confermato, per cui potrebbe presto aggiungersi alla lista degli esonerati. Il principale candidato a prenderne il posto è Rangnick, ma restano vive le ipotesi Marcelino, Emery e Spalletti.

