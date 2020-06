Milan, si lavora al prestito biennale di Jovic

MILANO – In casa rossonera il principale obiettivo di mercato, per quanto concerne il reparto avanzato, risponde al nome di Luka Jovic, centravanti serbo del Real Madrid. La società spagnola spara alto per il prezzo, ma il Milan sta cercando di strappare un prestito. Su TMW ne ha parlato Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato: “Il Milan, dopo aver preso per la difesa il classe 2000 Kalulu, sta cercando di trovare altre occasioni interessanti in ogni reparto della squadra. Per l’attacco i rossoneri sono alla ricerca di una soluzione per arrivare a Luka Jovic. Il progetto sarebbe quello di proporre al Real Madrid un prestito biennale con diritto di riscatto”.

