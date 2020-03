Milan, salta l’acquisto di Zaracho? Tutto (o quasi) dipende da Maldini

MILANO – Con il licenziamento di Zvonimir Boban e il probabile addio di Paolo Maldini a fine stagione, potrebbe sfumare l’approdo di Matias Zaracho al Milan. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, la rivoluzione dirigenziale che il club rossonero vivrà in estate, metterà in discussione le trattative intavolate dal duo Boban-Maldini. Fra queste c’è anche quella col Racing Club proprio per Zaracho. Secondo i media argentini l’accordo fra i due club è già stato raggiunto, ma le strategie sul mercato potrebbero radicalmente cambiare e, attualmente, l’affare Zaracho è sospeso. Tutto, o quasi, dipenderà dalla permanenza di Paolo Maldini: se quest’ultimo venisse confermato dalla società, l’acquisto del fantasista argentino potrebbe andare in porto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...