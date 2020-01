Milan, Saelemaekers sarà il vice Castillejo: i dettagli dell’affare

MILANO – Alexis Saelemaekers è in volo verso Milano, per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il belga svolgerà oggi le visite mediche e firmerà il contratto, diventando così l’alternativa a Samu Castillejo dopo la cessione di Jesus Suso. Su TMW ne ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, spiegando i dettagli dell’affare: “Al posto di Suso arriva il belga Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht. Nato come terzino destro di spinta, ha buoni piedi, ha fatto l’esterno alto, ma soprattutto l’esterno del 4-4-2, è un buon jolly. Ideale come vice Castillejo. Ha 20 anni, avrà bisogno di inserirsi e di integrarsi. Arriva in prestito ad un milione più sette per il riscatto”.