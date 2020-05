Milan, Pioli tagliato fuori? Per lui è già pronta un’altra panchina

MILANO – In estate potrebbe esserci un gran viavai sull’asse Milano-Torino. Molti tesserati rossoneri sono infatti finiti nel mirino del club piemontese. In primis Giacomo Bonaventura, il quale si svincolerà per la scadenza del contratto, ma anche Tommaso Pogeba, che rientrerà dal prestito al Pordenone. Tuttavia, stando a ciò che riferisce Tuttosport, Urbano Cairo vorrebbe portare all’ombra della Mole anche l’attuale allenatore del Milan: Stefano Pioli. Quest’ultimo, molto probabilmente, farà le valigie e il patron granata vorrebbe affidargli proprio la panchina del Toro per la prossima stagione.

