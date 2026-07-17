La stagione che verrà vedrà Bartesaghi sempre più titolare definendolo come un punto di riferimento
Leao-Milan, addio in estate?
Tuttosport segnala alcune novità provenienti dai primi allenamenti di Milanello: Bartesaghi pronto per un doppio ruolo.Una delle maggiori sorprese della scorsa stagione è stata l'impiego costante di Davide Bartesaghi. Il giovane del 2005, sviluppatosi nelle giovanili del Milan, iniziava come riserva del nuovo acquisto Pervis Estupinan; tuttavia, a causa di alcuni infortuni dell'ecuadoriano e soprattutto per il suo rendimento sotto le attese, il talentuoso milanista ha preso in mano la corsia sinistra e ha guadagnato la fiducia di Allegri. Ci sono stati vari aspetti positivi, alcuni negativi, ma molto su cui costruire per il futuro, e Ruben Amorim lo comprende, pronto a dargli un nuovo doppio ruolo.
Bartesaghi nell'ottica di Ruben AmorimQuesta mattina, l'edizione di Tuttosport ha riportato alcune notizie provenienti direttamente dal centro sportivo di Milanello, che riguardano proprio il giovane Davide Bartesaghi. Il giornale intitola sul difensore classe 2005: "Bartesaghi: nuova avventura e doppio ruolo". Con l'adozione del modulo 3-4-2-1, cambia leggermente la concezione del suo ruolo. Secondo quanto riportato, Amorim continua a considerare Bartesaghi come un esterno anche in un centrocampo a quattro. Lo vede anche come riserva di Pavlovic nel ruolo di braccetto di sinistra. Ciò che è certo è che il giovane talento italiano rappresenta una risorsa per il Diavolo e per il calcio italiano: per questo va fatto crescere.
Estupinan ai saluti: accordo con l'Aston VillaProgressi verso la possibile partenza di Pervis Estupinan dal Milan. Fabrizio Romano riporta sul suo canale Whatsapp che è stato siglato un accordo tra il difensore rossonero e l'Aston Villa riguardo al contratto: il giocatore ha dato il proprio consenso. Adesso i due club stanno lavorando per trovare un compromesso, che non è ancora stato raggiunto. Estupinan desidera riunirsi con Emery: i due hanno già collaborato al Villarreal. Per evitare una perdita economica con il terzino, il Milan deve incassare circa 13,6 milioni di euro
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