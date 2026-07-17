Tuttosport segnala alcune novità provenienti dai primi allenamenti di Milanello: Bartesaghi pronto per un doppio ruolo.

Bartesaghi nell'ottica di Ruben Amorim

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Una delle maggiori sorprese della scorsa stagione è stata l'impiego costante di. Il giovane del 2005, sviluppatosi nelle giovanili del Milan, iniziava come riserva del nuovo acquisto; tuttavia, a causa di alcuni infortuni dell'ecuadoriano e soprattutto per il suo rendimento sotto le attese, il talentuoso milanista ha preso in mano la corsia sinistra e ha guadagnato la fiducia di Allegri. Ci sono stati vari aspetti positivi, alcuni negativi, ma molto su cui costruire per il futuro, elo comprende, pronto a dargli un nuovo doppio ruolo.Questa mattina, l'edizione di Tuttosport ha riportato alcune notizie provenienti direttamente dal centro sportivo di Milanello, che riguardano proprio il giovane. Il giornale intitola sul difensore classe 2005: "Bartesaghi: nuova avventura e doppio ruolo". Con l'adozione del modulo 3-4-2-1, cambia leggermente la concezione del suo ruolo. Secondo quanto riportato, Amorim continua a considerare Bartesaghi come un esterno anche in un centrocampo a quattro. Lo vede anche come riserva di Pavlovic nel ruolo di braccetto di sinistra. Ciò che è certo è che il giovane talento italiano rappresenta una risorsa per il Diavolo e per il calcio italiano: per questo va fatto crescere.Progressi verso la possibile partenza didal Milan. Fabrizio Romano riporta sul suo canale Whatsapp che è stato siglato un accordo tra il difensore rossonero e lriguardo al contratto: il giocatore ha dato il proprio consenso. Adesso i due club stanno lavorando per trovare un compromesso, che non è ancora stato raggiunto.desidera riunirsi con Emery: i due hanno già collaborato al Villarreal. Per evitare una perdita economica con il terzino, ildeve incassare circa