Nei prossimi giorni conosceremo quale sarà il futuro di Luka Modric. Dopo aver rimandato ogni decisione al termine del Mondiale, il centrocampista croato è pronto a sciogliere ogni dubbio sul proprio destino.

Sul tavolo del fuoriclasse ci sono diverse possibilità: continuare l’avventura con la squadra rossonera per un’altra stagione, intraprendere una nuova esperienza oppure chiudere la carriera e iniziare un percorso dirigenziale, magari tornando al Real Madrid.

Nel frattempo, il club rossonero prima con Cardinale, poi col neo allenatore Amorim, ha intensificato gli sforzi per convincere il centrocampista a proseguire la sua esperienza a Milanello.

Ibrahimovic si è mosso per convincerlo a restare

Secondo quanto riportato dal quotidiano croato Sportske Novosti, anche Zlatan Ibrahimovic, si sarebbe mosso personalmente per convincere il croato. Il dirigente lo avrebbe chiamato due volte, ribadendogli quanto la società desideri la sua permanenza e quanto venga considerato un elemento fondamentale per il progetto tecnico.

Il messaggio del Milan è chiaro: società, dirigenza e staff tecnico sono uniti nel voler proseguire insieme a Modric. Adesso, però, la decisione finale spetta esclusivamente a quest’ultimo.