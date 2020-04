Milan, nel mirino un centrocampista del Salisburgo: Rangnick è la carta per convincerlo

MILANO – I dirigenti del Milan puntano gli occhi in Austria, precisamente in casa Salisburgo, per trovare un rinforzo al proprio centrocampo. Stando a ciò che riferisce il quotidiano Tuttosport, nel mirino della società rossonera sarebbe finito Dominik Szoboszlai, talentuoso centrocampista ungherese classe 2000, già seguito da club come Liverpool, Borussia Dortmund e Arsenal. La concorrenza è quindi tanta, ma la carte vincente per convincere il giocatore potrebbe essere Ralf Rangnick.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live