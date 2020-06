Milan, Kessié finisce nel mirino di due società inglesi

MILANO – Continuerà ad essere un punto fermo della formazione rossonera sino al termine del campionato: Franck Kessié è un titolarissimo del centrocampo milanista, assieme ad Ismael Bennacer. Uno di quei giocatori considerati insostituibili da mister Stefano Pioli. Tuttavia, il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Stando a ciò che riferisce il quotidiano Tuttosport, sul classe 1996 avrebbero puntato gli occhi due società inglesi: Everton e Newcastle. Al momento non è giunta alcuna offerta concreta, ma qualora arrivasse una proposta economicamente vantaggiosa, il Milan potrebbe seriamente prenderla in considerazione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live