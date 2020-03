Milan, Kessié candidato alla permanenza

MILANO – Nonostante la rivoluzione che il Milan vivrà in estate, con grandi cambiamenti sotto tutti i punti di vista, Franck Kessié potrebbe comunque essere confermato. Il centrocampista ivoriano non ha brillato in questa stagione, ma il suo profilo corrisponde alle caratteristiche che cerca il club: è giovane, ha carisma e una discreta esperienza. Certo, qualora arrivasse un’offerta molto importante verrebbe presa in considerazione, ma ad oggi, come riferisce Tuttosport, l’idea della società rossonera è di tenere Kessié sperando in un suo rilancio nella prossima stagione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live