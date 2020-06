Milan, il Sindaco Sala torna a parlare del nuovo stadio

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Giorno’, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione stadio: “Per quanto riguarda l’accordo da trovare sulle volumetrie, dovrebbero rispondere Milan e Inter. Perché le due società sanno bene quale sia il massimo di volumi che il Comune può concedere. I club sanno che quello che hanno chiesto finora è impossibile da accettare. Il nodo fondamentale resta questo. Poi c’è anche una serie di procedure da adottare prima di poter arrivare in consiglio comunale. Ad esempio, se proponi di realizzare un centro commerciale, devi essere autorizzato dalla Regione”.

