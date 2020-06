Milan, Ibrahimovic scalpita: ecco quando potrebbe tornare

MILANO – Ieri pomeriggio Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto a degli accertamenti, per l’infortunio rimediato al polpaccio destro, che non hanno evidenziato complicanze nel percorso di riabilitazione. Il recupero procede quindi bene e lo svedese potrebbe anticipare i tempi del ritorno in campo rispetto a quanto inizialmente pensato. Stando infatti al Corriere dello Sport, l’attaccante rossonero potrebbe essere nuovamente a disposizione di mister Pioli nella sfida con la Lazio del 4 luglio, oppure 3 giorni più tardi contro la Juventus.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live