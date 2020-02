Milan, Donnarumma nel mirino del Real Madrid

MILANO – A fine stagione le strade del Milan e di Gigio Donnarumma potrebbero dividersi. Il contratto in scadenza nel 2021 non lascia serena la società che, dal canto suo, è chiamata a trattare con Mino Raiola per trovare un accordo. Non proprio la più semplice delle cose, considerando anche che, per motivi di bilancio, il Milan difficilmente potrebbe accogliere le richieste d’aumento del portiere e del suo agente. Di conseguenza, la cessione in estate è un’ipotesi concreta. La Juve segue da tempo il classe 1999 ma, stando a ciò che riferisce Il Corriere dello Sport, ad oggi il club favorito è il Real Madrid, pronto a presentare una grande offerta al termine della stagione. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live