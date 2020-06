Milan, contatti avviati per un attaccante argentino: le ultime

MILANO – Il Milan guarda in Sud America per rafforzare il proprio reparto offensivo. Precisamente in Argentina, dove gioca Adolfo Gaich, centravanti classe 1999 in forza al San Lorenzo e autore di 5 gol in 12 presenze durante questa stagione. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, il Milan avrebbe già contattato sia il giocatore che il club, comunicando di essere intenzionato ad intavolare una trattativa per un acquisto a titolo definitivo. Il San Lorenzo non ha ancora fissato il prezzo, ma il Milan non è l’unica società interessata: Gaich piace infatti anche ad Inter e Benfica. La concorrenza aiuta il club argentino a giocare al rialzo, per cui sarà difficile cavarsela con meno di 15 milioni di euro.

