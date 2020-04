Milan, Bennacer: “Felice di essere qui, sto imparando molto”

MILANO – Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, in un’intervista rilasciata a Milan Tv e trasmessa da Dazn ha parlato dell’emozione provata all’esordio in rossonero: “Custodisco a casa la prima maglia da titolare, indossata contro il Brescia a San Siro. Quando ti vedi addosso il logo del Milan, il logo delle sette Champions, provi una sensazione bellissima. So che bisogna sempre migliorare, sono molto contento di essere qui e sto imparando tanto. Sono uno che lavora molto e il mio obiettivo è fare sempre dei progressi”.

