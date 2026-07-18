Il Milan ha intrapreso il mercato dei trasferimenti con un approccio deciso, un atteggiamento nuovo rispetto all'era di Gerry Cardinale. In pochi giorni, il club rossonero ha concluso due affari considerati fondamentali: l'arrivo dell'attaccante portoghese Gonçalo Ramos e del difensore spagnolo BMario Gila. Tuttavia, per finanziare i prossimi acquisti e recuperare parte degli investimenti effettuati finora, il Milan deve vendere. E deve farlo in modo massiccio e efficace.

150 milioni dalle cessioni

Ora che ilha avviato anche il raduno per la nuova stagione, è il momento di concentrarsi sulle cessioni. La Gazzetta dello Sport ha cercato di riassumere una lunga lista di nomi e situazioni in un articolo che ha come protagonista. Il titolo dell'articolo recita: "Estupinan in uscita: ora si vende. Si mira a 150 milioni complessivi". Il sottotitolo aggiunge: "Il giocatore diretto verso l'Aston Villa. In vendita anche Leao e Gimenez tra i big così come Tomori Loftus-Cheek". Valutando il costo di ciascuno, si arriva a una somma vicina ai 150 milioni di euro in totale.

Il Milan ha ufficialmente avviato una nuova fase. Il raduno di lunedì ha segnato l'inizio della preparazione per la stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim come allenatore della squadra rossonera. L'allenatore portoghese, scelto dalla proprietà e presentato recentemente da Gerry Cardinale, ha il compito di dare inizio a un nuovo ciclo e riportare il club ai vertici dopo anni difficili. Le prime sessioni di allenamento serviranno ad apprendere i suoi schemi di gioco, mentre la dirigenza continua a muoversi sul mercato. La società è impegnata a trovare i profili più adatti al nuovo progetto tecnico. L'obiettivo è fornire a Amorim una squadra completa e competitiva, in grado di ambire a traguardi significativi sia in Italia che in Europa.

Nel frattempo, Luka Modric sembra sempre più vicino a restare in rossonero. Lo riporta anche la Gazzetta dello Sport in apertura, che questa mattina titola: "Modric, ci siamo. Rinnovo pronto per un altro anno". Una permanenza fondamentale per il Diavolo.