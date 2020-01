Marchetti: “Nessuna offerta del Psg per Paquetà, ma resta l’interesse”

MILANO – Il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, Luca Marchetti, ha fatto il punto sulla situazione di Lucas Paquetà attraverso TMW: “E’ andato in scena un incontro fra il Milan e l’entourage del giocatore brasiliano. Su Paquetà resta sempre vivo l’interesse del Paris Saint-Germain, che non ha però presentato fin qui un’offerta ufficiale. La chiacchierata è servita soprattutto per fare il punto sul ragazzo, anche per l’utilizzo nel nuovo sistema di gioco scelto da Stefano Pioli”.