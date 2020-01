Marchetti: “Milan, se non arriva Vina può tornare Laxalt”

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, ha fatto il punto sul mercato del Milan attraverso TMW: “Oltre a Piatek e Suso, ha salutato tutti anche Rodriguez per andare al PSV: operazione in prestito con obbligo di riscatto. Lo svizzero però potrà partire soltanto quando il Milan avrà chiuso per il sostituto. I rossoneri stanno trattando Matias Vina, classe 1997 uruguaiano del Nacional, ed hanno offerto circa 8 milioni di euro fra prestito e diritto di riscatto. Non dovessero riuscire a chiudere la trattativa, potrebbe comunque tornare Diego Laxalt”.