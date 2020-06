Marchetti: “Kalulu giovane di prospettiva, crescerà insieme al Milan”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, ha parlato di Pierre Kalulu, primo acquisto del Milan in vista della prossima stagione: “Nella squadra rossonera del prossimo campionato ci sarà Kalulu, che ieri ha svolto le visite mediche. E’ un terzino classe 2000, di prospettiva, con la possibilità di crescere nel Milan e insieme al Milan. Con due importanti potenziali vantaggi: abbassare il monte ingaggi e poter avere dei capitali in casa”.

