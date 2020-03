Maldini ricorda Istanbul: “Ma quali festeggiamenti, nell’intervallo litigammo!”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha ricordato la rocambolesca finale di Champions League persa nel 2005, ad Istanbul, contro il Liverpool: “Qualcuno ha detto che nell’intervallo, sul 3-0 per noi, abbiamo festeggiato. Non è assolutamente vero. Anzi, abbiamo persino litigato. Ci rinfacciavamo cose stupide, poi è intervenuto Ancelotti e ci ha zittiti. Ci sono molte tensioni in una finale”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...