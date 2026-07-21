Europa League, tutte le informazioni sui preliminari, le date e il formato della competizione 2026/2027.

Il nuovo formato

Le date dei turni preliminari e dei Play-off

Nell'edizione 2026/27,includerà 36 squadre nella fase della, che si svolgerà da settembre a gennaio, con ogni squadra che giocherà otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio è programmato per il 28 agosto. Le prime otto squadre classificate passeranno direttamente agli ottavi, mentre quelle dal nono al ventiquattresimo posto parteciperanno agli spareggi. Le ultime dodici squadre saranno eliminate senza possibilità di retrocedere in Conference.Secondo turno preliminare: 23 e 30 luglio

Terzo turno preliminare: 6 e 13 agosto

Spareggi: 20 e 27 agosto

Gli incroci al secondo turno

Hammarby contro Anderlecht

(Qarabag-Vestri) contro (Cska Sofia-Derry City)

Tromso contro Hradec Králové

Twente contro (Vojvodina-Ferencvaros)

Besiktas-Midtjylland

(Hajduk Spalato-Zilina) contro Pafos

(Sheriff Tiraspol-Aluminij) contro Maccabi Tel Aviv

St. Gallen contro Benfica

(Dinamo Kiev-Universitatea Cluj) contro Paok Salonicco

I club già qualificati ai play-off

SINT-TRUIDEN (Belgio)

VIKTORIA PLZEN (Rep. Ceca)

TRABZONSPOR (Turchia)

LILLESTROM (Norvegia)

OFI CRETA (Grecia)

I club già qualificati al terzo turno preliminare

SALISBURGO (Austria)

RANGERS (Scozia)

JAGIELLONIA (Polonia)