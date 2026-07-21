I rossoneri attenderanno l'Europa League che ha nuovi parametri di definizione per i gironi
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Europa League, tutte le informazioni sui preliminari, le date e il formato della competizione 2026/2027.
Il nuovo formatoNell'edizione 2026/27, l'Europa League includerà 36 squadre nella fase della Ligue, che si svolgerà da settembre a gennaio, con ogni squadra che giocherà otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio è programmato per il 28 agosto. Le prime otto squadre classificate passeranno direttamente agli ottavi, mentre quelle dal nono al ventiquattresimo posto parteciperanno agli spareggi. Le ultime dodici squadre saranno eliminate senza possibilità di retrocedere in Conference.
Le date dei turni preliminari e dei Play-offSecondo turno preliminare: 23 e 30 luglio
Terzo turno preliminare: 6 e 13 agosto
Spareggi: 20 e 27 agosto
Gli incroci al secondo turnoHammarby contro Anderlecht
(Qarabag-Vestri) contro (Cska Sofia-Derry City)
Tromso contro Hradec Králové
Twente contro (Vojvodina-Ferencvaros)
Besiktas-Midtjylland
(Hajduk Spalato-Zilina) contro Pafos
(Sheriff Tiraspol-Aluminij) contro Maccabi Tel Aviv
St. Gallen contro Benfica
(Dinamo Kiev-Universitatea Cluj) contro Paok Salonicco
I club già qualificati ai play-offSINT-TRUIDEN (Belgio)
VIKTORIA PLZEN (Rep. Ceca)
TRABZONSPOR (Turchia)
LILLESTROM (Norvegia)
OFI CRETA (Grecia)
I club già qualificati al terzo turno preliminareSALISBURGO (Austria)
RANGERS (Scozia)
JAGIELLONIA (Polonia)
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