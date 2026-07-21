Le nuove mosse in entrata del Milan potrebbero concretizzarsi se Rafael Leao dovesse lasciare la squadra. Il portoghese è senza dubbio uno dei temi più discussi dell'estate milanista, vista la sua - dichiarata - intenzione di abbandonare il Diavolo dopo sette stagioni per cercare nuove e stimolanti esperienze professionali.

Nonostante il Galatasaray, in particolare, sia tra le squadre turche più attive in questo ambito, Leao continua a sperare nella Premier League, che resta la sua prima scelta. Qualcosa dall'Inghilterra potrebbe cominciare a prendere forma a breve, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, che ha menzionato "Aston Villa, interesse per Leao". Dopo Estupinan, i Vlllans starebbero considerando anche il portoghese, la cui partenza potrebbe facilitare l'arrivo a Milano di Konstantinos Karetsas, il suo successore designato.

Il futuro di Musah

Nel suo spazio su YouTube, Carlo Pellegatti condivide alcune voci sui due centrocampisti del Milan:. Ecco cosa ha detto a proposito.

"Sembra che il Milan abbia proposto Musah alla Lazio, poiché circolano alcune indiscrezioni, del tutto prive di fondamento, perché non saprei a chi Amorim potrebbe rivelare queste informazioni, considerando che è molto riservato quando parla dei suoi giocatori. Non sembrerebbe contento di Ricci e Musah. Lo ripeto, ho letto questa notizia, ma mi pare strano che Amorim possa averlo rivelato a qualcuno. Tuttavia, pare che Musah sia stato effettivamente offerto alla Lazio. "