Ludogorets, Keseru: “Tifavo Milan, contro l’Inter è come un derby”

MILANO – Claudiu Keseru, attaccante del Ludogorets che domani affronterà l’Inter in Europa League, ha concesso un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Per me è quasi come un derby. Quando ero bambino mi piaceva tantissimo il Milan. Era la squadra di Van Basten, Gullit e Rijkaard che vinse la finale di Coppa dei Campioni 4-0 contro la Steaua Bucarest. Ero un bimbo, mi ricordo i racconti che qualche anno dopo mi fece mio padre. Ora non vedo l’ora di poter giocare e magari segnare al ritorno a San Siro”.

