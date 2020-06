Lecce, Gabriel: “L’assenza di Ibra peserà, ma il Milan ha tanti campioni”

MILANO – In occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano Tuttosport, Gabriel, portiere del Lecce che affronterà il Milan lunedì prossimo in campionato, ha parlato dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic nella squadra rossonera: “La sua assenza sicuramente inciderà tanto , ma non dimentichiamoci che il Milan è una squadra che ha campioni veri e deve essere trattata con il massimo rispetto, indipendentemente da chi scenda in campo”.

