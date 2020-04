Helveg: “Finire la carriera al Milan sarebbe stato un sogno”

MILANO – L’ex terzino rossonero Thomas Helveg, ha parlato della sua avventura con la maglia del Milan in un’intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport: “Considerai il trasferimento dall’Udinese al Milan come una promozione. Mi sono detto: ce l’ho fatta. Mi sentivo pronto per il grande salto. La vittoria più bella è stata quella dello Scudetto. Quando è successo nel mio primo anno nel Milan mi sono sentito davvero felice. Anche la vittoria della Champions è stata bella, ma mi è dispiaciuto non giocare la finale e non essere nemmeno in panchina. In tribuna ho sofferto tantissimo. Finire la carriera nel Milan sarebbe stato un sogno. E’ la squadra dove ho giocato più tempo in Italia e in cui ho vinto. Tuttavia so di aver dato tutto per questa maglia”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live