Hellas Verona-Milan: i report delle sedute odierne

MILANO – Nella serata di ieri il Milan si è fermato contro l’Udinese. I friulani, a San Siro, sono passati in vantaggio grazie alla rete di Rodrigo Becao (secondo gol in Serie A, entrambe al Milan) al 68esimo. Il pari è arrivato però solamente nei minuti di recupero quando Strygen Larsen ha commesso un’ingenuità folle colpendo la palla di mano su cross in area. Un fallo che Massa non poteva non assegnare. Bravo Kessié a rimanere freddo dal dischetto battendo, a tempo oramai scaduto, Juan Musso. Ma ora il Milan deve tornare subito la formazione che, appena domenica scorsa, aveva convinto contro la Roma. La formazioni di Pioli domenica pomeriggio affronterà l’Hellas Verona di Juric per un match che potrebbe essere un vero e proprio crocevia della stagione. Ecco come i due club si stanno avvicinando al partita.

Qui Milanello – Il report odierno

SUBITO AL LAVORO VERSO VERONA

Rossoneri in campo per preparare la trasferta di domenica pomeriggio

All’indomani della gara casalinga contro l’Udinese, il Milan si è ritrovato nel Centro Sportivo di Carnago per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per dare il via al primo allenamento in vista della trasferta di Verona, in programma domenica 7 marzo alle ore 15.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri; in campo i restanti componenti della rosa, che hanno iniziato il riscaldamento con una serie di torelli. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso a seguire prima della consueta partitella che ha chiuso la sessione.

VENERDÌ 5 MARZO

Il programma di domani, venerdì 5 marzo, prevede un solo allenamento al mattino e il pranzo obbligatorio all’interno della struttura.

Qui Sporting Center ‘Paradiso’

È iniziata oggi, giovedì 4 marzo, la preparazione dei gialloblù al match di domenica pomeriggio, allo stadio ‘Bentegodi’ (ore 15), contro il Milan, match valido per la 26esima giornata della Serie A TIM, settima del girone di ritorno.

Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta, in tarda mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: per chi non è stato utilizzato a Benevento, riscaldamento incentrato sull’attivazione, esercitazione tecnica, esercitazioni sul possesso palla, mini-partite a tema, lavoro aerobico; per tutti gli altri, lavoro di recupero.

Domani, venerdì 5 marzo, è in programma una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti.