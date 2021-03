Borini: “A Milano sono stato bene. Voglio l’Europa col Karagumruk”

MILANO – L’ex calciatore rossonero Fabio Borini, oggi in forza al Karagumruk, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tam Saha Magazine, parlando anche della sua esperienza all’ombra del Duomo: “Il trasferimento al Milan è stato il coronamento di un sogno, perché era quello che avevo sempre desiderato. Volevo essere un giocatore importante in una grandissima squadra. Mi sono divertito molto nei due anni e mezzo trascorsi a Milano. Sono riuscito a rendermi utile e importante. Ho giocato in quasi tutte le posizioni del campo, tranne portiere e centrale di difesa. Volevamo qualificarci per la Champions League e ci siamo andati molto vicini. Abbiamo giocato finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana”.

SUGLI ALLENATORI AVUTI – “Carlo Ancelotti è stato il mio primo tecnico, quello che mi ha regalato la prima volta sul campo dei grandi. Gli sono molto grato, non dimenticherò mai l’opportunità che mi ha concesso. Poi Luis Enrique, a Roma, mi ha aiutato molto a crescere e migliorare, ha avuto effetti molto positivi sulla mia carriera. Poi devo ringraziare in modo particolare anche Rino Gattuso, il quale mi ha aiutato ad essere un leader silenzioso, facendomi crescere anche nei rapporti umani”.

L’AVVENTURA IN TURCHIA – “Il Karagumruk mi ha presentato un progetto molto interessante, facendomi capire che l’obiettivo era l’Europa. Questa forte ambizione dimostrata dal club mi ha convinto a firmare e a trasferirmi a Istanbul. Qui ci sono anche alcuni miei amici e il lavoro è più semplice e divertente insieme a loro. Io sono uno che fa di tutto per raggiungere l’obiettivo che si prefissa e qui sento che c’è l’ambiente giusto. Si è formato un gruppo molto unito e compatto, ma ora dobbiamo trovare continuità. Io cerco di svolgere il mio compito mettendomi addosso una sana pressione, per arrivare al traguardo stabilito”.