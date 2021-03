Milan, Leao insufficiente a San Siro. Quando torna Mandzukic?

MILANO – E’ il momento più delicato della stagione. Lo ha detto Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro l’Udinese. Una gara dove i rossoneri hanno dovuto fare a meno di Mario Mandzukic e Zlatan Ibrahimovic, entrambi fermi ai box per infortunio. Inoltre lo svedese sarà impegnato anche con il Festival di Sanremo. Assenze importanti, che hanno lanciato Rafael Leao da prima punta a San Siro, oppure Ante Rebic come alternativa al portoghese.

Mandzukic, ecco quando dovrebbe tornare

Il numero nove rossonero è dei due quello più vicino al rientro, anche se l’ex Juventus è ancora alle prese con delle noie muscolari e a Milanello prosegue il suo iter individuale di recupero. Recupero che dovrà avvenire il prima possibile, perché Zlatan Ibrahimovic dovrebbe saltare anche l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League con il Manchester United. E la prova offerta ieri sera da Rafael Leao è stata insufficiente. Stefano Pioli aveva confidato ai giornalisti di contare sul ritorno di Mandzukic per la prossima settimana, ci spera il tecnico rossonero che ha bisogno di più alternative lì davanti.

Leao evanescente

Naviga a vista quindi il Milan, sul rientro di Mario Mandzukic. Un recupero che a questo punto diventa fondamentale per il proseguo della stagione, anche se lo stesso Pioli ha elogiato l’ex Lille per l’impegno profuso fin qui, parlando di un calciatore maturato rispetto al passato, consapevole dei suoi mezzi e pronto ad aiutare la squadra. Non è in discussione l’impegno del ragazzo, anche eri in alcune situazioni di gara è tornato a centrocampo per dare una mano ai suoi compagni. Ma in fase realizzativa non è andata come tifosi e tecnico speravano. Evanescente, così potrebbe riassumersi la prova offerta dall’ex Lille contro l’Udinese di Luca Gotti e in assenza di Ibrahimovic serve altro, serve più cattiveria sotto porta.